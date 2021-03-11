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НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 18:10
НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 марта установлен на таком уровне: 33,1748 гривен за евро (+0,2431 грн). При этом курс евро на 11 марта составляет 32,9317 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,12 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,10 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 27,7486 гривен за 1 доллар (+0,0470 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 27,7016 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара вырос после снижения накануне.

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