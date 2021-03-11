НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 12 марта установлен на таком уровне: 33,1748 гривен за евро (+0,2431 грн). При этом курс евро на 11 марта составляет 32,9317 гривен за евро.
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,12 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,10 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 27,7486 гривен за 1 доллар (+0,0470 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 27,7016 гривен за 1 доллар.
Таким образом, курс доллара вырос после снижения накануне.