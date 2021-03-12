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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 15 марта

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 16:13
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 15 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 27,7305 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 27,7486 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 15 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 15 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,10 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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