НБУ зберіг офіційний курс долара без змін

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара залишився на рівні 26,19 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 червня встановлено на такому рівні: 2619,1023 гривень за 100 доларів (-0,0178 гривень).

При цьому курс долара на 25 червня становить 2619,1201 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,21 гривень за долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 29,86 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,28 гривень за долар, на покупці виріс на 2 копійки до 26,05 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 29,98 гривень за євро.