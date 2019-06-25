Доллар снижается, евро растет на наличном рынке

Доллар подешевел на 2 копейки, евро подорожал на 3 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,28 гривен за доллар, в покупке вырос на 2 копейки до 26,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,98 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90 - 26,15 (25,90 - 26,15 - 24 июня), продажи 26,20 - 26,50 (26,20 - 26,50 - 24 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,05 (26,03 - 24 июня), продажи - 26,28 (26,30 - 24 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,14 - 29,69 (29,16 - 29,75 - 24 июня), продажи 29,65 - 30,35 (29,75 - 30,25 - 24 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,50 (29,44 - 24 июня), продажи - 29,98 (29,95 - 24 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,08 (2,50 - 4,05 - 24 июня), продажи - 4,09 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 24 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,83 - 24 июня), продажи 4,18 (4,17 - 24 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 - 26,2100 грн/доллар, евро 29,8351 - 29,8636 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4194 грн/рубль.