НБУ сохранил курс евро выше 34 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала менее чем на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,01 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 января установлен на таком уровне: 34,0158 гривен за евро (+0,0233 грн). При этом курс евро на 16 января составляет 34,0121 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,11 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 34,07 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 января установлен на таком уровне: 28,1926 гривен за 1 доллар (+0,1402 грн). При этом курс доллара на 18 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара возобновил рост после стабилизации возле уровня 28 гривен.