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НБУ поднял курс евро выше 34 гривен

Киев, Пятница 15 января 2021 18:04
НБУ поднял курс евро выше 34 гривен
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,01 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 января установлен на таком уровне: 34,0121 гривен за евро (+0,0233 грн). При этом курс евро на 15 января составляет 33,9888 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро выше 34 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (-0,0085 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет: 28,0609 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

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