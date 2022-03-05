НБУ уже собрал на спецсчет для поддержки армии более 10 млрд гривен

Как отметили в пресс-службе, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польше, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции).

В том числе более 2,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств НБУ уже перечислил на нужды военных более 5,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины - 450 млн грн (26.02.2022);

на нужды Национальной полиции Украины - 850 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн.);

на нужды Министерства обороны Украины - 3 944,6 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн);

на нужды Государственной пограничной службы - 420 млн грн (03.03.2022).

Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 4,3 млрд грн.