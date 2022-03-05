НБУ уже собрал на спецсчет для поддержки армии более 10 млрд гривен

По состоянию на 5 марта на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, уже перечислено почти 10 млрд грн в эквиваленте. Из них НБУ уже перечислил на нужды военных более 5,7 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польше, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции).
В том числе более 2,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).
Из этих средств НБУ уже перечислил на нужды военных более 5,7 млрд грн, в частности:
Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 4,3 млрд грн.
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