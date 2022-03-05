НБУ вже зібрав на спецрахунок для підтримки армії більше 10 млрд гривень

Як зазначили в прес-службі, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції).

Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Із цих коштів НБУ вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України - 450 млн грн (26.02.2022);

на потреби Національної поліції України - 850 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн.);

на потреби Міністерства оборони України - 3 944,6 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби - 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,3 млрд грн.