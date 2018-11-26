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Верховная рада соберется для решения вопроса военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 00:55
Верховная рада соберется для решения вопроса военного положения
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Военное положение может быть введенным на 60 суток

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание для решения вопроса объявления военного состояния в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как Президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ, согласно Конституции, поддерживаю решение Военного кабинета вынести на СНБО вопрос о введении военного положения и обращение к ВР относительно рассмотрения соответствующего решения на внеочередном заседании", - заявил Порошенко

По его словам, военное положение может быть введено на 60 суток.

"Я обращаюсь к Верховной рады внимательно отнестись, собраться на внеочередную сессию. Надеюсь, завтра Верховная рада примет ответственное решение.... Призываю народных депутатов прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР, чтобы в закрытом режиме обсудить проект решения и немедленного его принять", - заявил Порошенко

Напомним, СНБО рекомендовало ввести военное положение в Украине. По словам главы государства Петра Порошенко, Верховная рада уже завтра соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения.

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Новости Украины Верховная РадаСНБОвоенное положение
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