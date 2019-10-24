НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, НБУ принял решение снизить учетную ставку, поскольку Национальный банк ожидает снижения инфляции к цели 5%.

Отметим, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п. п. до 17,5% годовых и начал цикл снижения ставки.

Напомним, в июле НБУ начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Согласно меморандуму, НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п.п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.