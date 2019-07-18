НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл снижения учетной ставки.

"По-прежнему НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - сказал глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

В то же время, Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, поскольку два последних месяца потребительская инфляция превышала прогноз НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

Отметим также, что по данным опроса НБУ во II кварталом 2019 года руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом инфляционные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали инфляцию на уровне 9,0%.