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Инфляционные ожидания украинского бизнеса значительно улучшились

Новости » Экономика    17.07.2019 - 10:55
Инфляционные ожидания украинского бизнеса значительно улучшились
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Бизнес поверил в способность НБУ снизить инфляцию

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом инфляционные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали инфляцию на уровне 9,0%.

Инфляционные ожидания украинского бизнеса значительно улучшились

bank.gov.ua

По данным опроса, доля респондентов, которая прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 10,0% или снизится, составляет 69,8% (в предыдущем квартале - 58,9%).

Кроме того, с 23,4% до15,6% снизилась доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен превысит 12,5%.

Инфляционные ожидания украинского бизнеса значительно улучшились

Очередной опрос НБУ был проведен 3 мая по 4 июня 2019 года среди руководителей 699 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

Правление Национального банка 18 июля примет решение по учетной ставке. НБУ снизил учетную ставку до 17,5% в апреле, но в июне оставил ставку на том же уровне.

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