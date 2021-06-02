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НБУ резко снизил официальный курс евро

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Украина, Среда 02 июня 2021 18:01
НБУ резко снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 20 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил курс евро на уровне 33,33 гривен за евро. Это на 20 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 июня установлен на таком уровне: 33,3348 гривен за евро (-0,1987 грн). При этом курс евро на 2 июня составляет 33,5335 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 33,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 27,3449 гривен за 1 доллар (-0,0932 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 27,4381 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.

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