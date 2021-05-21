НБУ снизил официальный курс евро на 24 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,47 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 24 мая установлен на таком уровне: 33,4799 гривен за евро (-0,0375 грн). При этом курс евро на 21 мая составляет 33,5174 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,43 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,40 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 27,4572 гривен за 1 доллар (-0,0093 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 27,4665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.