НБУ знизив офіційний курс євро на 24 травня

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,47 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 24 травня встановлено на такому рівні: 33,4799 гривень за євро (-0,0375 грн). При цьому курс євро на 21 травня становить 33,5174 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,43 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,40 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.