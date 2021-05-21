Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 21 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,43 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 20 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4700 - 27,4900 грн/доллар, евро 33,5353 - 33,5570 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 33,4085 - 33,4328 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 27,4572 гривен за 1 доллар (-0,0093 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 27,4665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.