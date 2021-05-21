НБУ снизил официальный курс евро на 24 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,47 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 24 мая установлен на таком уровне: 33,4799 гривен за евро (-0,0375 грн). При этом курс евро на 21 мая составляет 33,5174 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,43 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,40 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 27,4572 гривен за 1 доллар (-0,0093 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 27,4665 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.