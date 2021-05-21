ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знизив офіційний курс євро на 24 травня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 травня 2021 17:45
НБУ знизив офіційний курс євро на 24 травня Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,47 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 травня встановлено на такому рівні: 33,4799 гривень за євро (-0,0375 грн). При цьому курс євро на 21 травня становить 33,5174 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро на 24 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.

НБУ знизив офіційний курс євро на 24 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 33,43 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,40 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлено на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс євро курс НБУ Курс гривні
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя