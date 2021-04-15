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Доллар дешевеет: НБУ установил курс ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 16:27
Доллар дешевеет: НБУ установил курс ниже 28 гривен Фото: курс доллара находится ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,48 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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