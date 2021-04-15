Доллар дешевеет: НБУ установил курс ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)