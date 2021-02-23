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НБУ снизил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,88 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 февраля установлен на таком уровне: 33,883 гривен за евро (-0,0036 грн). При этом курс евро на 23 февраля составляет 33,8866 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,93 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,92 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 27,8976 гривен за 1 доллар (-0,0328 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 27,9304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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