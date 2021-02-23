Курс доллара на межбанке поднялся к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 22 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8600 - 27,8850 грн/доллар, евро 33,8387 - 33,8691 грн/евро, российский рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9350 - 27,9500 грн/доллар, евро 33,9214 - 33,9340 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 27,8976 гривен за 1 доллар (-0,0328 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 27,9304 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд.