НБУ повысил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,88 гривен за евро. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 23 февраля установлен на таком уровне: 33,8866 гривен за евро (+0,1098 грн). При этом курс евро на 19 февраля составляет 33,7768 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,86 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,83 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 23 февраля установлен на таком уровне: 27,9304 гривен за 1 доллар (+0,0836 грн). При этом курс доллара на 22 февраля составляет: 27,8468 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.