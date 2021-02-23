Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 24 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 27,8976 гривен за 1 доллар (-0,0328 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 27,9304 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)