НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,10 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 января установлен на таком уровне: 34,1035 гривен за евро (-0,0172 грн). При этом курс евро на 28 января составляет 34,1207 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 34,13 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,11 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 28,1929 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,1652 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй банковский день подряд.