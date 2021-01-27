Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется в диапазоне 28,15-28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 27 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,19 гривен за доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 34,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,0096 - 34,0309 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Отметим, 26 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,2490 - 34,2734 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 28,1652 гривен за 1 доллар (+0,0128 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,1524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.