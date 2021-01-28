НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,10 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 січня встановлено на такому рівні: 34,1035 гривень за євро (-0,0172 грн). При цьому курс євро на 28 січня становить 34,1207 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,11 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 28,1929 гривень за 1 долар (+0,0277 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,1652 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий банківський день поспіль.