НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,12 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 января установлен на таком уровне: 34,1207 гривен за евро (-0,069 грн). При этом курс евро на 27 января составляет 34,1897 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 34,03 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,00 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 28,1652 гривен за 1 доллар (+0,0128 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,1524 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.