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НБУ снизил официальный курс евро

Киев, Пятница 13 ноября 2020 17:25
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подешевела на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,21 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 ноября установлен на таком уровне: 33,2118 гривен за евро (-0,0542 грн). При этом курс евро на 13 ноября составляет 33,2660 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,22 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 28,1158 гривен за 1 доллар (-0,0805 грн). При этом курс доллара на 13 ноября составляет 28,1963 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снизился после того, как он рос в течение трех дней подряд.

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