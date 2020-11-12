НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,26 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 ноября установлен на таком уровне: 33,2660 гривен за евро (-0,1219 грн). При этом курс евро на 12 ноября составляет 33,1441 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,11 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 28,1963 гривен за 1 доллар (+0,0353 грн). При этом курс доллара на 12 ноября составляет 28,1610 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после того, как он снижался в течение четырех дней.