НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,21 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 листопада встановлено на такому рівні: 33,2118 гривень за євро (-0,0542 грн). При цьому курс євро на 13 листопада становить 33,2660 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,23 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,22 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 28,1158 гривень за 1 долар (-0,0805 грн). При цьому курс долара на 13 листопада становить 28,1963 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.