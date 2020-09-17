НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Европейская валюта подешевела на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 сентября установлен на таком уровне: 33,1744 гривен за евро (-0,2133 грн). При этом курс евро на 16 сентября составляет 33,3877 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,21 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне: 28,1127 гривен за 1 доллар (-0,0068 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,1195 гривен за 1 доллар.