НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,39 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 августа установлен на таком уровне: 32,3961 гривен за евро (-0,1601 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 32,5562 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 12 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 5 копеек до 32,52 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,03 (32,09 - 11 августа), продажи - 32,52 (32,57 - 11 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,39 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 27,5266 гривен за 1 доллар (-0,0716 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 27,5982 гривен за 1 доллар.