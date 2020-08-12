НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 27,5266 гривен за 1 доллар (-0,0716 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 27,5982 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ru)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,57 гривни за доллар, курс в покупке до 27,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек-до 32,36 гривен за евро.

С учету торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 августа справочный курс на уровне 27,53 грн/доллар, снизив его по сравнению с 11 августа (27,60 грн)

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 27,69 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,46 (27,50 - 11 августа), продажи - 27,69 (27,72 - 11 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,03 (32,09 - 11 августа), продажи - 32,52 (32,57 - 11 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,43 - 11 августа), продажи 3,83 (3,83 - 11 августа) грн за 10 рублей.