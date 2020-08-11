НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,55 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 августа установлен на таком уровне: 32,5562 гривен за евро (+0,0909 грн). При этом курс евро на 11 августа составляет 32,4653 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 11 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 12 копеек до 32,57 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,09 (32,18 - 10 августа), продажи - 32,57 (32,69 - 10 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 27,5982 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 27,6007 гривен за 1 доллар.