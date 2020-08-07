НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,68 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 августа установлен на таком уровне: 32,6848 гривен за евро (-0,1124 грн). При этом курс евро на 7 августа составляет 32,7972 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 7 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,28 (32,36 - 6 августа), продажи - 32,83 (32,90 - 6 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 27,6486 гривен за 1 доллар (-0,0307 грн). При этом курс доллара на 7 августа составляет 27,6793 гривен за 1 доллар.