НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 27,6486 гривен за 1 доллар (-0,0307 грн). При этом курс доллара на 7 августа составляет 27,6793 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 августа справочный курс на уровне 27,65 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 августа (27,68 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,53 (27,53 - 6 августа), продажи - 27,75 (27,77 - 6 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,28 (32,36 - 6 августа), продажи - 32,83 (32,90 - 6 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,45 - 6 августа), продажи 3,84 (3,85 - 6 августа) грн за 10 рублей.