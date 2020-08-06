НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет после бурного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,79 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 августа установлен на таком уровне: 32,7972 гривен за евро (-0,104 грн). При этом курс евро на 6 августа составляет 32,9012 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 6 августа 2020 года, в обменных вырос на 11 копеек до 32,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,36 (32,23 - 5 августа), продажи - 32,90 (32,79 - 5 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,81 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на таком уровне: 27,6793 гривен за 1 доллар (-0,0235 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет 27,7028 гривен за 1 доллар.