НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,68 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 серпня встановлено на такому рівні: 32,6848 гривень за євро (-0,1124 грн). При цьому курс євро на 7 серпня становить 32,7972 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 7 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,28 (32,36 - 6 серпня), продажу - 32,83 (32,90 - 6 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 32 копійки до 32,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 27,6486 гривень за 1 долар (-0,0307 грн). При цьому курс долара на 7 серпня становить 27,6793 гривень за 1 долар.