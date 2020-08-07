НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет после бурного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,68 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 августа установлен на таком уровне: 32,6848 гривен за евро (-0,1124 грн). При этом курс евро на 7 августа составляет 32,7972 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 7 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,28 (32,36 - 6 августа), продажи - 32,83 (32,90 - 6 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,64 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 27,6486 гривен за 1 доллар (-0,0307 грн). При этом курс доллара на 7 августа составляет 27,6793 гривен за 1 доллар.