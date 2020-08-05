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НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Киев, Среда 05 августа 2020 17:35
НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,90 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 августа установлен на таком уровне: 32,9012 гривен за евро (+0,1778 грн). При этом курс евро на 5 августа составляет 32,7234 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, курс евро вырос до максимума с сентября 2018 года. Выше курс был только 30 сентября 2018 года - 33,12 гривен за доллар.

НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Наличный рынок

Сегодня, 5 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 1 копейку до 32,79 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,23 (32,25 - 4 августа), продажи - 32,79 (32,80 - 4 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 32,90 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,88 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 27,7028 гривен за 1 доллар (-0,1197 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет 27,8225 гривен за 1 доллар.

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