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НБУ знизив офіційний курс євро

Київ, Четвер 06 серпня 2020 17:59
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта дешевшає після бурхливого зростання

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 серпня встановлено на такому рівні: 32,7972 гривень за євро (-0,104 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становить 32,9012 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 6 серпня 2020 року, в обмінних виріс на 11 копійок до 32,90 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,36 (32,23 - 5 серпня), продажу - 32,90 (32,79 - 5 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,81 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 серпня встановлено на такому рівні: 27,6793 гривень за 1 долар (-0,0235 грн). При цьому курс долара на 6 серпня становить 27,7028 гривень за 1 долар.

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