НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,51 гривен за евро. Это на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 августа установлен на таком уровне: 32,5169 гривен за евро (-0,2643 грн). При этом курс евро на 3 августа составляет 32,7812 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 3 августа 2020 года, в обменных пунктах Курс евро снизился на 5 копеек до 32,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,13 (32,27 - 31 июля), продажи - 32,86 (32,91 - 31 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,66 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,63 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на таком уровне: 27,7365 гривен за 1 доллар (+0,0567 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 27,6798 гривен за 1 доллар.