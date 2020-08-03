НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 27 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,51 гривень за євро. Це на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 серпня встановлений на такому рівні: 32,5169 гривень за євро (-0,2643 грн). При цьому курс євро на 3 серпня складає 32,7812 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 3 серпня 2020 року, в обмінних пунктах Курс євро знизився на 5 копійок до 32,86 гривень за євро. Середній курс покупки євро складає 32,13 (32,27 - 31 липня), продажу - 32,86 (32,91 - 31 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 32,66 гривень за євро .. Курс в покупці становить 32,63 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлений на такому рівні: 27,7365 гривень за 1 долар (+0,0567 грн). При цьому курс долара на 3 серпня складає 27,6798 гривень за 1 долар.