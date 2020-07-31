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НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Киев, Пятница 31 июля 2020 17:25
НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта движется к уровню 33 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,78 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 августа установлен на таком уровне: 32,7812 гривен за евро (+0,2342 грн). При этом курс евро на 31 июля составляет 32,547 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, курс евро вырос до максимума с сентября 2018 года. Выше курс был только 30 сентября 2018 года - 33,12 гривен за доллар.

НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Наличный рынок

Сегодня, 31 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 36 копеек до 32,91 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,00 - 30 июля), продажи - 32,91 (32,55 - 30 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,75 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 27,6798 гривен за 1 доллар (-0,0115 грн). При этом курс доллара на 31 июля составляет 27,6913 гривен за 1 доллар.

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