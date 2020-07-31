НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года

Единая европейская валюта движется к уровню 33 гривны
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,78 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 3 августа установлен на таком уровне: 32,7812 гривен за евро (+0,2342 грн). При этом курс евро на 31 июля составляет 32,547 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Отметим, курс евро вырос до максимума с сентября 2018 года. Выше курс был только 30 сентября 2018 года - 33,12 гривен за доллар.
Сегодня, 31 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 36 копеек до 32,91 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,00 - 30 июля), продажи - 32,91 (32,55 - 30 июля) грн за евро.
На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,75 гривен за евро.
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 27,6798 гривен за 1 доллар (-0,0115 грн). При этом курс доллара на 31 июля составляет 27,6913 гривен за 1 доллар.