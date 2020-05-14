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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Экономика     14.05.2020 - 17:59
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,78 гривен за евро, что на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 мая установлен на таком уровне: 28,7869 гривен за евро (-0,2422 грн). При этом курс евро на 14 мая составляет 29,0291 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,80 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,78 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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