НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,08 гривен за евро, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 29,0843 гривен за евро (-0,0123 грн). При этом курс евро на 12 мая составляет 29,0966 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 мая 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,10 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,08 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 26,7947 гривен за 1 доллар (-0,0249 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 26,8196 гривен за 1 доллар.