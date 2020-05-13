Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до уровня 26,70

Курс доллара на межбанке в продаже 13 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7200 грн/доллар, евро 28,9960 - 29,0286 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3640 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7200 EUR/UAH 28,9960 29,0286 RUB/UAH 0,3632 0,3640

Напомним, 12 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7600 грн/доллар, евро 29,0823 - 29,1068 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 26,6897 гривен за 1 доллар (-0,1050 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 26,7947 гривен за 1 доллар.