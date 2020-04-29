НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,24 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 апреля установлен на таком уровне: 29,2424 гривен за евро (-0,185 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 29,4274 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,25 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.