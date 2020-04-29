НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,24 гривень за євро, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 квітня встановлено на такому рівні: 29,2424 гривень за євро (-0,185 грн). При цьому курс євро на 28 квітня становить 29,4274 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 7 копійок до 29,47 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,04 (29,02 - 28 квітня), продажу - 29,47 (29,54 - 28 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 29,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,25 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлено на такому рівні: 26,9714 гривень за 1 долар (-0,0771 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить 27,0485 гривень за 1 долар.