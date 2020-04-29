Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 29 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Справочный курс НБУ опустился ниже 27 гривен за доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,95 (27,01 - 28 апреля), продажи - 27,20 (27,32 - 28 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,19 - 28 апреля), продажи 3,68 (3,66 - 28 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 29 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,35 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, снизив его по сравнению с 28 апреля (27,05 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,15 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша по 1,75 млрд долларов на общую сумму 3,5 млрд долларов. Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после утверждения Советом директоров фонда. Но для этого нужно, чтобы Рада приняла банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Как сообщало РБК-Украина, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении.